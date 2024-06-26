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ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 405 военных

Минобороны: ВСУ потеряли боевую машину пехоты Bradley в зоне СВО

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РИА «Новости»

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Также в ходе боевых действий российская армия нанесла огневое поражение 109-й украинской бригаде теробороны и 2-й бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк. Все населенные пункты находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 31-й механизированных, а также 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял до 405 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» американского производства. Среди прочего украинская армия лишилась трех автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Помимо этого ВС РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, транспортно-заряжающую машину, а также трех иностранных специалистов, которые обеспечивали их применение.

Ранее ВСУ обвинили в использовании фосфорных боеприпасов.

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Операция на Украине
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