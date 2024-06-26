Названы подробности инцидента с беспилотником США над Черным морем

Автор Telegram-канала FighterBomber, ранее сообщивший об инциденте с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США над Черным морем, раскрыл подробности произошедшего. Он анонимно выступил в программе «333» на Соловьев Live.

Автор FighterBomber вспомнил случай 14 марта 2023 года, когда российский истребитель Су-27 перехватил и повредил американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. В этот раз, по его словам, RQ-4B Global Hawk начал вести разведку черноморского побережья, берега Крыма и территории полуострова в целом.

Спикер отметил, что Global Hawk является «огромным стратегическим беспилотником размером с дом». По его словам, дрон может летать много десятков часов на высоте 16 километров и выше.

«Так получилось, что летал Global Hawk, и совершенно случайно мимо пролетал на очень большой скорости самолет МиГ-35», — сказал гость программы

Автор FighterBomber уточнил, что российский самолет летел над американским дроном и не открывал огонь, По его словам, МиГ-35 двигался со скоростью более 2800 километров в час, и в это время американский беспилотник «передумал» выполнять боевое задание по разведке.

До этого стало известно, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Информация об этом появилась на сайте Flightradar24.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.