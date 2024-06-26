СК установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ более 3 тыс. наемников

Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран. Об этом сообщил заместитель главы СК РФ Александр Федоров на сессии «Правовая защита национальных интересов РФ в условиях трансформации миропорядка» в рамках ПМЮФ, который проходит в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Установлены факты вербовки и участия свыше 3 тыс. наемников из более чем 70 государств», — сказал он.

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии.

20 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал пять иностранных граждан по статье о наемничестве. До этого по делу о теракте был заочно арестован командир 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман.

Ранее суд отказался повторно амнистировать участника СВО.