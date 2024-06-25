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В Сербии заявили, что не хотят ограничивать продажи боеприпасов в третьи страны

Премьер Вучевич: Сербия не хочет ограничивать продажи оружия в третьи страны

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не хочет ограничивать экспорт боеприпасов в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США <...> поскольку это не запрещено», — пояснил политик.

По его словам, производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети X заявил, что на Украину прибыла первая партия снарядов в рамках чешской инициативы.

Чешский премьер говорил, что в рамках чешской инициативы десятки тысяч боеприпасов будут поставляться на Украину ежемесячно.

Ожидается, что до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

Фиала пояснил, что его страна оказывает военную помощь Украине, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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