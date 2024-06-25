Эксперт допустил увольнение Сырского из ВСУ

После увольнения командующего объединенными силами ВСУ Брия Содоля в отставку могут отправить главкома украинской армией Александра Сырского. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Суконкин, слова которого передает газета «Известия».

По его мнению, Сырский не оправдал возложенных на него надежд. Суконкин считает, что Владимир Зеленский прорабатывает варианты, как уволить главкома ВСУ без потери лица украинским президентом.

23 июня политолог Александр Дудчак заявил, что Сырского могут отправить в отставку из-за неудач на линии соприкосновения и критики в Верховной раде.

20 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины может стать Руслан Хомчак, занимавший эту должность в 2020-2021 годах. По словам аналитика, у нынешнего главкома украинской армии Александра Сырского довольно низкий уровень квалификации, а Руслан Хомчак представляет из себя «более масштабную фигуру».

Ранее в политических кругах Украины заговорили об отставке главкома ВСУ.