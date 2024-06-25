Опубликовано новое видео ракетной атаки ВСУ на пляж в Севастополе

Некоторые отдыхающие на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

После того, как произошли взрывы, посетители заведения легли на пол, пытаясь укрыться. Через несколько секунд в кафе забежали другие отдыхающие. Они не задерживались в заведении и выбегали на улицы подальше от береговой линии.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев 25 июня предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей, расположенные близ стратегических и военных объектов.

Днем 23 июня со стороны Украины выпустили в направлении Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда, при этом еще один успел детонировать.

Ранее было опубликовано другое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе.