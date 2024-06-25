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В СПЧ объяснили, почему против отправки маньяков на СВО

Член СПЧ Кабанов выступил против отправки маньяков в зону СВО

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Alina Smutko/Reuters

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов высказался против отправки маньяков в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он этом он сообщил NEWS.ru.

Он пояснил, что после возвращения из зоны СВО маньяки в 70% случаев возвращаются к преступной деятельности, поэтому за ними как минимум должны постоянно наблюдать.

Кабанов напомнил, как десять лет назад в России предложили сделать специальный браслет для таких заключенных. Однако решение по данному поводу до сих пор не принято, так как правозащитники считают, что этот аксессуар будет нарушать конституционные права человека.

Член СПЧ добавил, что большинство его коллег также отрицательно относятся к историям с рецидивами преступлений после возвращения бывших заключенных из зоны спецоперации. «Понятно, что люди, которые почти 20 лет находились в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики», — заключил Кабанов.

Ранее суд отказался амнистировать вагнеровца после нового преступления.

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