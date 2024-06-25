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Не желавший попасть в плен российский офицер сжег страницы военного билета

RT: раненый офицер сжег страницы военного билета, чтобы не попасть в плен ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Раненый российский офицер с позывным «Кайтыр» сжег страницы военного билета, чтобы не попасть в украинский плен. Об этом сообщает RT.

В апреле 2024 года «Кайтыра» ранили при выполнении боевого задания. Его и двух рядовых атаковали сразу несколько беспилотников. Офицер скомандовал подчиненным разбежаться в стороны — один солдат укрылся у здания, а второй успел отступить назад. Командир оказался окружен дронами и получил тяжелые ранения — от одного сброса его контузило, от последующих получил ранения ног и рук.

Он пять дней пролежал недалеко от позиций ВСУ, пока его сослуживцы пытались к нему прорваться. Чтобы не попасть в плен, «Кайтыр» не подавал признаков жизни — положил рядом с собой автомат и гранату, а также сжег страницы в военном билете, где были написаны адреса и телефоны. Чтобы выжить, все эти дни он пил только росу — воды и еды не было.

Спустя пять дней группе российских военных удалось прорваться к «Кайтыру» и начать эвакуацию. К этому моменту родным уже успели сообщить, что офицера не стало. Через несколько часов уже сам офицер вышел на связь с семьей.

В Москве медики провели серию операций, в том числе удалили осколки из позвоночника. После завершения лечения «Кайтыр» планирует вернуться на фронт.

25 июня сдавшийся в российский плен мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) Виктор Кэрэкеша заявил, что осознал братство русских и украинцев.

Ранее российскому военному дали семь лет колонии за уход из зоны СВО.

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