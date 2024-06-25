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В минэнерго Украины рассказали, сколько жителей остаются без света после обстрелов

Минэнерго Украины заявило, что 4 региона частично остались без электричества

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Более 42 тыс. жителей остаются без света и электричества в 107 населенных пунктах Харьковской области в результате боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго Украины.

По данным ведомства, света частично нет в 73 населенных пунктах Сумской области. Также электричества нет примерно у 1540 абонентов в 25 населенных пунктах Черниговской области и у жителей пяти населенных пунктов в Одесской области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине поражена инфраструктура.

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