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Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА

Гладков: Белгород и Белгородский район подверглись мощной атаке дронов ВСУ

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Валерий Мельников/РИА Новости

Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадал один мирный житель. «Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», – говорится в посте.

По словам Гладкова, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах. В одном частном строении повреждены крыша и фасад. Также пострадали фасады 2 коммерческих объектов, повреждены 4 машины и повреждена линия газоснабжения, отметил губернатор.

Гладков также добавил, что в Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

В ночь на 25 июня в Белгороде и Белгородском районе зазвучали сигналы об опасности ракетной атаки. Сирена была запущена в 00:51 мск.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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