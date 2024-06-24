На Украине пожаловались на ликвидированную РФ дорогостоящую защиту от дронов

Военные силы Украины потратили около 500 миллионов долларов на создание защитных сооружений, предназначенных для обеспечения безопасности объектов энергетической инфраструктуры от возможных атак российских беспилотников. Об этом сообщил бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.

По его словам, защитные меры оказались неэффективными, так как вместо беспилотников объекты были атакованы ракетами. «Все эти сооружения были уничтожены», — подчеркнул он. Политик также выразил удивление по поводу того, кто принял решение направить столь значительные средства исключительно на защиту от дронов.

Накануне сообщалось, что российские военные применили уникальный способ борьбы с украинскими БПЛА. Российские операторы дронов начали бороться с украинскими беспилотными летательными аппаратами с помощью сетей. По данным издания, новая система получила название «Сеткомет». Дрон бросает на беспилотник противника сеть, которая запутывает винты аппарата, после чего тот теряет управление и падает на землю.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.