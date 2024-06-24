Ветеран «Альфы»: теракт в Дагестане не внесет разлад в войска на СВО

Теракт в Дагестане выгоден США и их союзникам, чтобы устроить в России межнациональные конфликты. Такое мнение в беседе с «Радио-1» высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Однако, по его словам, произошедшее в Махачкале и Дербенте, не внесет разлад в войска, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Наши враги подогревают ситуацию и пытаются разжечь ее. Я не думаю, что это внесет разлад в войска, которые воюют на СВО, потому что там те люди, которые реально защищают нашу страну и идут по собственной воле, их никто пинками не строит. Я не думаю, что это обострится», — сказал Гончаров.

Он привел в пример теракт в «Крокус-Сити», подчеркнув, что россияне корректны в межнациональных вопросах.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли огонь в Махачкале. Обстрелу подверглись пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности.