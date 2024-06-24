Атака на позиции Вооруженных сил Украины авиабомбами FAB-3000 может оказать серьезное давление на украинскую воздушную оборону. Об этом написало издание The National Interest.

«Если восточные регионы России действительно массово производят это оружие, как сообщают российские СМИ, то атаки этими мощными бомбами по украинским целям могут серьезно испытать украинскую воздушную оборону и нарушить их стратегию защиты от воздушных ударов», — говорится в статье.

Автор предупреждает, что у украинских вооруженных сил нет эффективного способа противостоять таким мощным атакам. Он также предполагает, что применение бомб FAB-3000 в зоне боевых действий будет ключевым фактором в завершении конфликта в пользу России.

В пятницу журналист из немецкой газеты Bild Юлиан Репке, ссылаясь на видео, распространенное в интернете, сообщил о первом применении российскими войсками бомб FAB-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции.

В марте министерство обороны России объявило о начале массового производства трехтонных авиационных бомб FAB-3000. По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, эти бомбы обладают огромной разрушительной силой и могут использоваться для атак на укрепленные объекты, а также благодаря новым технологиям становятся высокоточным оружием.

Военно-воздушные силы России активно используют авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне боевых действий. Это дает возможность наносить точные удары по укрепленным районам украинских вооруженных сил, минимизируя риски для своих самолетов от зенитно-ракетных комплексов противника.

Ранее Медведев создал Telegram-канал на английском и сравнил его с бомбой.