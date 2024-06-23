В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сигнал воздушной тревоги объявлен в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале Развожаева.

«Внимание всем, воздушная тревога», — написал губернатор.

В 22:13 воздушную тревогу отменили, сигнал действовал 10 минут.

До этого стало известно, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова направила в Севастополь специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для помощи пострадавшим от обстрела со стороны украинской армии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее Песков сообщил, что Путин поддерживает постоянный контакт с военными после атаки на Севастополь.