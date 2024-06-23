Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где «Хезболла» хранит иранское оружие

The Daily Telegraph: «Хезболла» хранит иранское оружие в аэропорту Бейрута

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» хранит огромное количество иранского оружия в главном международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на сотрудников аэропорта.

Они утверждают, что члены движения подкупают таможенников и беспрепятственно проносят оружие иранского производства, например, ракеты Falaq, баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и взрывчатое вещество RDX.

В публикации отмечается, что ситуация усугубилась в октябре 2023 года, когда в регионе начался конфликт. Источник утверждает, что уже в ноябре большие коробки прибыли в аэропорт прямым рейсом из Ирана.

До этого министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль вскоре примет «необходимые решения» по Ливану, чтобы пресечь нападения на свою территорию со стороны радикального движения «Хезболла», при этом надеясь на поддержку так называемого мирового сообщества.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами