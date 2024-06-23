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В МИД пригрозили ответом за удар ВСУ по Севастополю

Мирошник: обстрел Севастополя не останется безнаказанным

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Нина Зотина/РИА Новости

Россия не оставит безнаказанным атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, ответные меры будут носить как военный, так и правовой характер. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

«Украина сильно забывает об ответных возможностях, о том, что они получат в ответ. Потому что безнаказанными эти действия не останутся, как с военной, так и правовой точки зрения», – заявил посол, добавив, что удар по российскому городу является способом давления и попыткой посеять панику.

До этого в Минобороны заявили, что власти Соединенных Штатов несут ответственность за ракетный удар по мирным жителям Севастополя, так как именно специалисты США вводили все полетные задания в ракеты американского производства ATACMS.

23 июня украинская армия нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения в результате обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в МИД назвали удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением.

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