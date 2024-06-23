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Нетаньяху планирует решить вопрос о возобновлении поставок оружия из США

Нетаньяху рассчитывает на ускорение поставок оружия из США в ближайшем будущем

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JINI/Global Look Press

Вопрос о возобновлении прежнего объема поставок американского оружия в Израиль после его сокращения четыре месяца назад необходимо «решить в ближайшем будущем». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху добавил, что в течение последних четырех месяцев некоторые позиции оружия «поступали в Израиль время от времени, но боеприпасы в основном не поступали». Политик также заявил, что его задача как премьер-министра Израиля состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы армия страны получила необходимое ей оружие.

Незадолго до этого Нетаньяху заявлял, что Израиль и США пока не смогли решить серьезные проблемы относительно поставок американского оружия еврейскому государству. По словам премьера, поставки американского вооружения имеют решающее значение для еврейского государства.

Ранее в Совфеде прокомментировали русской поговоркой ссору между Израилем и США.

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