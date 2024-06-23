Бойцы ВСУ атаковали сослуживца за попытку сдаться в плен

Украинские военные при помощи дрона атаковали своего сослуживца, который планировал добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В материале отмечается, что инцидент произошел в районе села Парасковиевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) решил сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Пока он двигался к позициям ВС РФ, его действия контролировали российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Однако, уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский дрон атаковал солдата», — говорится в публикации.

По словам журналистов, военный ВСУ получил серьезные ранения. Спасти его не удалось.

21 июня министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю 37 украинских солдат сдались в плен в зоне специальной военной операции (СВО). Речь идет о периоде с 15 по 21 июня, уточнили в российском ведомстве.

До этого пленный боец ВСУ Юрий Водян рассказал, что офицеры выдают подчиненным инструкции о том, как избежать попадания в плен. В том числе военным советуют носить с собой гранату и патрон, чтобы ни за что не попасть в руки российских военных.

Ранее украинский боец, угнавший танк и перешедший на сторону ВС РФ, подал документы на российский паспорт.