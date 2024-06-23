ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: 7:40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Согласно представительству, в общей сложности ВСУ выпустили 23 снаряда по Петровскому району Донецка с 7:40 до 8:45. О последствиях не сообщается.

22 июня сообщалось, что украинские войска атаковали Донецк, прозвучало более 20 мощных взрывов.

20 июня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что был ранен под Донецком в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По его словам, он получил осколочные ранения лица и плеча в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка.

17 июня в ФСБ заявили, что над городами ДНР за неделю перехватили более 180 украинских дронов. Беспилотники ВСУ сбили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой.

Ранее ВС РФ отразили атаку ВСУ на Мариуполь.