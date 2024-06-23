Пленный боец ВСУ: мобилизованных отправляют на фронт как «расходный материал»

Украинские командиры отправляют на линию фронта на Авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки. Об этом рассказал пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Жуковский, передает ТАСС.

«Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе», — сказал пленный.

По словам военного, командование 122-й бригады отправляет мобилизованных бойцов с относительно небольшим уровнем подготовки на фронт как «расходный материал», для принятия основного удара.

22 июня сообщалось, что трое солдат ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в Донецкой народной республике.

До этого военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в ВСУ заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелом отказников среди украинских войск.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение недели с 15 по 21 июня на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат ВСУ.

Ранее пленные солдаты ВСУ вынесли на руках тело российского командира.