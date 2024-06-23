Израиль наносит массированные удары по Рафаху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что утром 23 июня израильские военные наращивают атаки на Рафах, нанося авиаудары и подвергая город артиллерийским обстрелам. Сообщается также, что они взрывают жилые дома, а вертолеты и танки ведут бои в центральной части города.

20 июня мэр Рафаха Ахмед Суфи заявил, что израильские военные операции привели к разрушению более 70% зданий в городе на юге палестинского анклава у границы с Египтом.

По информации градоначальника, израильские силы «систематически уничтожают» Рафах и прилегающие к нему лагеря беженцев. Так, по его словам, последним примером этого стал полностью разрушенный район Аль-Сауди.

До этого издание Politico писало, что в США захотели передать КПП «Рафах» в Газе под контроль европейцев. Вашингтон пытается найти выход из тупика в вопросе обеспечения безопасности на границе, в который попали Израиль и Египет, пояснили журналисты.

Ранее россияне призвали власти Израиля к немедленной сделке с ХАМАС.