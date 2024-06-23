Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у йеменского порта

У берегов йеменского порта Ходейда было совершено нападение на британское судно. Об этом сообщается на странице управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 65 морских милях (около 120 километров. — «Газета.Ru») к западу от Ходейды. Власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в указанному районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

22 июня UKMTO также сообщало о нападении на грузовое судно в районе йеменского Адена.

В этот же день военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявлял, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

16 июня йеменские хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна в Красном море — Happy Condor и Captain Paris.

Ранее хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства.