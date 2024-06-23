Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении предотвратила перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна.

«Подразделения группировки войск Днепр» выполняли боевые задачи на Каховском направлении», — сказал он.

Он уточнил, что российские военнослужащие обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр и не допускали перегруппировки войск противника, применяя артиллерию. Российские бойцы также уничтожили плавсредства ВСУ.

Накануне российские военные уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы ВСУ за сутки.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.