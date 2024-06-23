Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артиллерия ВС России сорвала перегруппировку украинских войск на островах Днепра

Артиллерия группировки «Днепр» сорвала перегруппировку ВСУ на островах Днепра

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении предотвратила перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна.

«Подразделения группировки войск Днепр» выполняли боевые задачи на Каховском направлении», — сказал он.

Он уточнил, что российские военнослужащие обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр и не допускали перегруппировки войск противника, применяя артиллерию. Российские бойцы также уничтожили плавсредства ВСУ.

Накануне российские военные уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы ВСУ за сутки.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами