Россия благодаря опыту, полученному в СВО, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил офицер в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя», — заявил он.

Дэвис отметил, что США окажутся в невыгодном положении в случае столкновения с Россией, так как в РФ знают, как поразить все американские системы.

В ночь на 23 июня бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени втянет страну в третью мировую войну.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Франции по конфликту на Украине приближают прямое столкновение с Россией.

Ранее Трамп оценил возможность войны между США и Китаем.