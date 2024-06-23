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В Раде назвали виновника провала ВСУ под Торецком

Депутат Рады Безуглая уличила командира ВСУ Содоля в провале под Торецком

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Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля в провале под Торецком. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, во время «пропущенного прорыва на Торецк», Содоль «пьянствовал в ресторане» в Одессе. Также Безуглая опубликовала фотографию Содоля с рюмкой в руке.

Депутат собирается направить соответствующий запрос относительно командировок командующего.

Накануне в Раде обвинили украинских генералов в неудачах на фронте. Она рассказала, что за сутки до прорыва Содоль перебросил в этот район подразделение, которое до этого уже понесло потери и имело «пониженную боеспособность». По мнению депутата, генерал Содоль не просто проявляет «преступную халатность», но и умысел, который «работает на врага».

Ранее Безуглая сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой.

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