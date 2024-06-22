Беспилотник международной коалиции атаковал грузовик в Сирии

Многоцелевой БПЛА MQ-1C международной коалиции во главе с Соединенными Штатами атаковал грузовик в Сирии. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.

«MQ-1C, принадлежащий так называемой международной антитеррористической коалиции, из воздушного пространства Ирака без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю», — заявил Попов, отметив, что в результате удара есть жертвы.

20 июня беспилотник российского производства «Форпост-Р» уничтожил террористов, готовящих теракт в Сирии.

Днем ранее беспилотники армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум военным объектам Вооруженных сил Сирии в районах населенных пунктов Даръа и Эль-Кунейтра.

8 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по расположениям боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ранее Минобороны сообщило, что США в Сирии спровоцировали угрозу столкновения российского Су-35 и беспилотников.