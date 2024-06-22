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Украинские войска атаковали Энергодар

Глава Энергодара Сеновоз: ВСУ атаковали город тремя беспилотниками

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские войска атаковали Энергодар тремя беспилотниками. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

По словам главы города, за час было зафиксировано три прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из них был посажен возле подстанции «Радуга», которая подвергалась атаке накануне. Еще два дрона разорвались в жилой застройке.

В результате атаки пострадала местная жительница, ей оказывают квалифицированную помощь.

«Угроза атак продолжается. Призываю жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома», — написал Сеновоз.

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, где расположена электростанция, в результате чего город остался без света. Позднее она уточнила, что дроны-камикадзе ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

Комментируя удары ВСУ по Энергодару, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет предпринимать все необходимые действия, чтобы лишить украинские войска возможности обстреливать энергетические объекты.

Ранее Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ.

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