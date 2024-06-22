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Атомный авианосец США покинет Красное море

NBC News: атомный авианосец США USS Eisenhower покинет Красное море после атак

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Kaleb J. Sarten/U.S. Navy

Американский атомный авианосец »Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), выполнявший операции против йеменских хуситов, покинет Красное море. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным NBC News, командование приказало авианосцу «вернуться домой». Уточняется, что корабль находился недалеко от Йемена около восьми месяцев. Его сменит атомный авианосец Theodore Roosevelt, вышедший из Сан-Диего.

В начале мая представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море. По его словам, удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа».

Позднее в начале июня Вооруженные силы (ВС) США уничтожили беспилотник и две ракеты, выпущенные хуситам в сторону американского эсминца USS Gravely.

Ранее британские ВМС сообщили о нападении неизвестных в Аденском заливе.

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