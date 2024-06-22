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МО РФ сообщило о занятии выгодных позиций на фронте группировкой войск «Восток»

Группировка «Восток» заняла выгодные позиции

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РИА «Новости»

Группировке войск «Восток» удалось занять выгодные позиции на фронте, сообщило в Telegram-канале министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что группировка войск в ходе боевых действий нанесла огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригаде нацгвардии.

Бои шли в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, а также в селе Нескучное Донецкой Народной Республики. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.

Средствами российских систем противовоздушной обороны в небе сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства.

По данным Минобороны РФ потери противника составили более 140 военнослужащих. Также были уничтожены боевая бронированная машина «Senator», производства Канады, а также четыре автомобиля, 155 миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 миллиметровая гаубица М198 производства США. Кроме того ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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