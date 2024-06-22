В Донецке прогремело более 20 мощных взрывов

Украинские войска атаковали Донецк, прозвучало более 20 мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

В оперативных службах ДНР рассказали агентству, что в данный момент силы ПВО отбивают атаку Вооруженных сил Украины.

Информация о пострадавших уточняется.

20 июня советник главы ДНР Ян Гагин заявил ТАСС, что был ранен под Донецком в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По его словам, он получил осколочные ранения лица и плеча в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка.

Вместе с Гагиным находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, он тоже получил осколочные ранения.

17 июня в ФСБ заявили, что над городами ДНР за неделю перехватили более 180 украинских дронов. Беспилотники ВСУ сбили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.