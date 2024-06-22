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В подполье заявили об ударах по военным объектам ВСУ во Львовской области

Лебедев: ВС РФ ударили по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области

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Alina Smutko/Reuters

Российские войска нанесли удары по военным объектам и складам Вооруженных сил Украины во Львовской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, серия взрывов прозвучала в городе Стрый, после чего начались перебои с электричеством.

«Агентура сопротивления сообщила о попадании в подстанцию «Стрый» 220/110,35 кВ», — сказал он.

Кроме того, есть сообщения о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находятся бывшие склады военной части 1601, которые вновь задействованы украинскими военными для хранения деталей самолетов, заявил Лебедев.

Он добавил, что после взрывов в этот район направились машины скорой помощи и МЧС, некоторые улицы города были перекрыты.

Утром 19 июня Лебедев сообщал, что российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова.

Ранее в Днепропетровской области нанесли удары по объектам инфраструктуры.

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