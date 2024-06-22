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Стало известно, сколько веонных ВСУ потреяли за сутки при попытке высадиться на берегу Днепра

Кодрян: за сутки ВСУ потеряли до 130 бойцов в зоне ответственности «Днепр»

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Евгений Биятов/РИА Новости

За минувшие стуки украинская армия потеряла до 130 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр». Об этом начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян рассказал ТАСС.

По его словам, группировка российских войск не давала войскам ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. Были уничтожены украинские FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица М777 калибра 155 мм, три гаубицы Д-20 калибра 152 мм, самоходно-артиллерийская установка «Акация» калибра 152 мм, гаубица «Мста-Б» калибра 152 мм, гаубица Д-30 калибра 122 мм, орудие М-119 калибра 105 мм», — поделился Кодрян.

До этого Минобороны РФ сообщало, что восточная группировка Вооруженных сил России за неделю заняла более выгодные рубежи и освободила населенный пункт Загорное в Запорожской области.

Украинские войска лишились до 970 солдат, десяти боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 иностранного производства.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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