Британские ВМС сообщили о нападении неизвестных в Аденском заливе

Неизвестные вновь совершили нападение на грузовое судно в районе йеменского Адена. Об этом сообщает центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании в социальной сети X.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — сообщили в UKMTO.

Известно, что информация о происшествии поступила в центр от капитана судна — однако других подробностей, в том числе какое судно пострадало и насколько существенны повреждения, не поступало.

До этого йеменские хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1».

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.