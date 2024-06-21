Североатлантический альянс в настоящее время «висит на волоске». Такое мнение выразил в социальной сети Х бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

»НАТО... сейчас висит на волоске», — написал он.

21 июня Макгрегор указал на падение авторитета США в мире. По его словам, международное сообщество перестало следовать курсу Соединенных Штатов.

10 июня экс-советник Пентагона отметил, что западные страны не готовы к ведению боевых действий против России. Военные запасы на Западе уже в значительной степени исчерпаны. Кроме того, НАТО сильно зависит от очень небольшого числа уязвимых для российских ударов железнодорожных узлов и морских портов, сказал военный.

До этого Макгрегор заявил, что после завершения конфликта на Украине НАТО может прекратить существование. Он отметил, что альянс слаб как никогда, и пытается скрыть это агрессивной риторикой. В России прекрасно это понимают, считает эксперт.

Ранее полковник Макгрегор уличил США в страхе перед прямым конфликтом с Россией.