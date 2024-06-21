Украинские беспилотники атаковали Шебекино

Несколько дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали окраину города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один дрон взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия и повредил три автомобиля, забор и остекление. Второй беспилотник упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия, в результате чего оказалась повреждена кровля складского помещения.

Оперативные службы работают на местах падений дронов, заключил Гладков.

Этим утром двое сотрудников МЧС пострадали при исполнении служебных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника на территорию Краснодарского края.

Министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня сбили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.