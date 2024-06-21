Названо число украинских бойцов, прошедших подготовку в странах Запада

Более 52 тыс. украинских солдат прошли курсы военной подготовки в странах Запада с момента начала боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Украины.

По словам заместителя главы ведомства по вопросам европейской интеграции Александра Балануца, в настоящее время командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается формированием новых бригад. В связи с этим Киев нуждается в качественно обученных бойцах.

«Поэтому продолжение миссии Европейского союза по военной помощи Украине является критически важным», — сказал Балануца.

В публикации также приводятся слова главы военного штаба ЕС генерал-лейтенанта Микаэля Ван дер Лаана, встретившегося с заместителем украинского министра обороны. Он заверил представителя Киева, что Брюссель поддерживает продолжение обучения украинских солдат на территории стран — членов регионального содружества.

20 июня газета The Times со ссылкой на военных 38-й бригады ВСУ сообщила о больших потерях среди украинских бойцов, прошедших военную подготовку в Соединенном королевстве. Как сказал один из военнослужащих, их осталось «очень мало».

Ранее в НАТО договорились ускорить обучение украинских солдат.