Боец «Витязя» рассказал о новой уловке украинских операторов дронов

Украинские военные начали оснащать свои FPV-дроны гироскопами, из-за чего эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стало сложнее выследить и обезвредить. Об этом рассказал боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным «Москвич», передает РИА Новости.

По словам специалиста, гироскоп обеспечивает стабилизацию беспилотника. Благодаря этому дрон может плавно приземляться и выжидать момент для нанесения удара с выключенными моторами.

«Со стороны кажется, будто [у БПЛА] села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай», — пояснил источник агентства.

Боец «Витязя» добавил, что участники специальной военной операции (СВО) также нередко находят разведывательные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с автопилотом. Как сказал «Москвич», такие летательные аппараты продолжают двигаться по заданной траектории до тех пор, пока у них не сядет батарейка. БПЛА продолжают работать, даже если связь с оператором была утеряна, подчеркнул специалист.

В материале отмечается, что в 2022 году бойцы «Витязя» принимали участие в сражениях наравне с подразделениями министерства обороны РФ. Но позднее перед ними были поставлены иные задачи, включая поиск шпионов в тылу и обнаружение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.

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