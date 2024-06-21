Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских дронов над регионами России

МО: силы ПВО сбили 70 дронов над Крымом и 43 БПЛА над Краснодарским краем

close
100%
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня сбили 114 беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает министерство обороны России.

70 дронов перехвачены и уничтожены над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Кроме того, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Спасти его не удалось.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что украинский БПЛА упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Это произошло около 4 утра. В результате произошедшего были повреждены хозяйственные сооружения, пострадали два человека.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами