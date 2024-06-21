Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских дронов над регионами России

Системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня сбили 114 беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает министерство обороны России.

70 дронов перехвачены и уничтожены над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Кроме того, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Спасти его не удалось.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что украинский БПЛА упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Это произошло около 4 утра. В результате произошедшего были повреждены хозяйственные сооружения, пострадали два человека.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.