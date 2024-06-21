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Солдатам ВСУ раздают «инструкции по самоубийству» на случай попадания в плен

Пленный Водян: командиры ВСУ выдают своим солдатам суицидальные инструкции

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдают своим солдатам «инструкции по самоубийству», чтобы те не сдавались в плен. Об этом рассказал военнопленный Юрий Водян в интервью РИА Новости.

Мужчину мобилизовали из Николаевской области. Он рассказал, что военнослужащим советовали носить с собой отдельные гранату и патрон. «Это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», — пояснил военный.

Он добавил, что украинских бойцов запугивают пытками и издевательствами в российском плену. Однако он заявил, что это оказалось неправдой.

До этого взятый в плен на Запорожском направлении украинский пленный рассказал, что западная военная подготовка плохо помогает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно в зоне специальной военной операции. Мужчина объяснил, что наработки Североатлантического альянса непригодны для конфликта такой интенсивности.

Конкретно его и сослуживцев обучали на военной базе в Англии, вспоминает пленный. Однако по большей части учили психологии и тактической медицине, например, как вывести сослуживца из ступора. «Стреляли только один раз на стрельбище», — отметил военный. По его мнению, в Англии их ничему дельному не научили.

Ранее российские штурмовики рассказали о «красивом заходе» на позиции ВСУ.

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