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Российская верфь представила новый десантный катер

Верфь «Пелла» представил проект десантного катера «Раптор 2.0» с РСЗО

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ТАСС

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» представил проект десантного катера «Раптор 2.0» с реактивными системами залпового огня на борту. Об этом сообщает ТАСС.

«Нами представлен концепт-проект модернизированного «Раптора», который детально проработан и готов к серийному выпуску, если поступит заказ от Минобороны», — рассказал начальник конструкторского отдела предприятия Юрий Данекин на полях Международного военно-морского салона «Флот-2024» в Кронштадте.

Данекин уточнил, что «Раптор 2.0» стал совместным проектом с объединением «Сплав», которое разработало установку двух систем РСЗО на борту катера. По словам разработчика, при кратно увеличенной огневой мощи, катер сохранил все заложенные положительные свойства — высокая скорость и мореходность.

До этого в США назвали возможность поставок российского оружия КНДР «невероятно тревожной».

Ранее Путин допустил поставки оружия в КНДР в ответ на помощь Запада ВСУ.

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