Украинские военные оценили ситуацию под Часовым Яром

В 24-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали ситуацию под Часовым Яром, где они держат обороны, очень тяжелой. Об этом сообщает страница подразделения в социальных сетях.

«Часов Яр обстреливают управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения», — сообщает бригада.

По словам украинских солдат, российские войска постоянно атакуют позиции ВСУ с фронта, а также пытаются обойти позиции украинских войск по флангам, преодолевая канал Северский Донец — Донбасс.

До этого комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (бывший полк «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)) Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений.

Кухарчук утверждает, что сейчас наступил самый критический этап конфликта из-за «момента расслабления»: люди думают, что ситуацию на поле боя удалось стабилизировать и российские войска уже дальше не пройдут.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.