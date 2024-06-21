На Кубани сообщают о массированном налете дронов

О массированном налете дронов сообщают в Краснодарском крае и Адыгее. Сообщения публикует Telegram-канал »Осторожно, новости» и соцсети местных жителей.

«Жители Ейска пишут о взрывах в небе и публикуют кадры, где можно увидеть вспышки в небе», — указано в сообщении.

Информацию о взрывах и пожаре в этом районе подтверждают в местных соцсетях с уточнением, что работают силы противовоздушной обороны российской армии.

Позднее появились сообщения о взрывах над поселком городского типа Яблоновский в Адыгее, под Краснодаром.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза ракетной опасности объявлена на территории Шебекина и Шебекинского округа.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.