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В США заявили, что не меняли свою политику по использованию ракет ATACMS

Пентагон: ATACMS по-прежнему не могут использоваться для ударов вглубь РФ

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Defense Ministry/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты никоим образом не меняли свою политику в отношении использования американских ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов этим вооружением только приграничными с Харьковской областью районами. Об этом сообщает ТАСС.

Райдер подчеркнул, что никаких изменений в политику использования вооружений США не вносилось.

По его словам, политика США использования своих вооружений сфокусирована на ведении ответного огня.

До этого отставной генерал Бен Ходжес, ранее командующий сухопутными войсками США в Европе, заявил, что Соединенные Штаты запретили Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS из опасений чрезмерной эскалации конфликта.

4 июня постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон не разрешал Киеву бить тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории РФ. По словам Смит, Украина обратились к США с просьбой использовать ракеты ATACMS по территории России из-за наступления ВС РФ на Харьковском направлении, и позиция Соединенных Штатов по ATACMS большой дальности «остается той же самой».

Ранее в США заявили, что летом Украину ожидает катастрофа.

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