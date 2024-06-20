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Рекордный заказ снарядов получил немецкий концерн Rheinmetall

Концерн Rheinmetall сообщил о заказе на поставку снарядов в размере €8,5 млрд

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Shutterstock/Theastock

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил о заказе на поставку 155-миллимитровых снарядов в размере €8,5 млрд. Сообщение оборонного предприятия передает РИА Новости.

«Базирующаяся в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от бундесвера на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиардов евро брутто», — заявили в компании.

Отмечается, что помимо основного заказчика, немецкой армии, снаряды также заказали вооруженные силы Дании, Нидерландов и Эстонии. При этом в объявлении компании прямо говорится о том, что часть поставленных снарядов будет переправлено на Украину для местных вооруженных сил и формирований.

До этого жителей города в Белгородской области предупредили об обстреле со стороны ВСУ.

Днем 19 июня бойцы Вооруженных сил Украины также обстреляли Грайворон, применив для этого реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

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