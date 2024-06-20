Стало известно, почему Тимура Иванова уволили из Минобороны

Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны России в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на портале «Госслужба».

«Пункт 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», — сказано в материале.

20 июня адвокат Мурад Мусаев сообщил, что Тимура Иванова уволили из ведомства.

До этого Тимур Иванов заявил в зале суда, что больше не является замминистра обороны. По его словам, должности он лишился после задержания.

Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Сейчас военный находится в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

Чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили, зачем замминистра обороны Иванов потратил 6 млн рублей на госномера.