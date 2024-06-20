В Германии оценили возможность отправки военных НАТО на Украину

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) не станут вводить военный контингент на территорию Украины. Об этом заявил бывший советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, отставной немецкий генерал Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Он заявил, что НАТО ограничится отправкой военных инструкторов на Украину. По его мнению, у Европы недостаточно сил для конфронтации с Россией.

19 июня военный блогер Алексей Живов прокомментировал заявление посла Эстонии на Украине Аннели Кольк о том, что Таллин готов обсудить возможность отправки своих войск в помощь Киеву. По мнению эксперта, подобные высказывания не стоит воспринимать всерьез.

В этот же день руководитель крайне правой партии «Национальное объединение», неформальным лидером которой является Марин Ле Пен, Жордан Барделла высказался против отправки французских войск на Украину.

До этого член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон исключил отправку американских военных на Украину.

Ранее полковник Макгрегор указал на страх США перед прямым конфликтом с Россией.