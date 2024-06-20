ВС РФ впервые применили управляемую авиабомбу ФАБ-3000 в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ впервые применили в зоне проведения специальной военной операции фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Первое использование трехтонной бомбы произошло в населенном пункте Липцы Харьковской области. Под удар попал четырехэтажный дом, используемый украинскими войсками в качестве пункта временной дислокации (ПВД).

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Британии заявили, что умные бомбы России меняют ход боевых действий на Украине.