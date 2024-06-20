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Поставщиков оружия Израилю заподозрили в соучастии в геноциде

ООН: поставщики оружия Израилю могут оказаться соучастниками геноцида

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Ohad Zwigenberg/AP

Страны и компании, которые занимаются поставками вооружений израильской армии, могут оказаться соучастниками геноцида, поэтому должны прекратить продавать оружие Тель-Авиву, считают спецдокладчики ООН. Об этом со ссылкой на их заявление пишет РИА Новости.

«Передача оружия и боеприпасов Израилю может... создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — говорится в документе.

Докладчики напомнили, что суд ООН предостерегал израильские власти от операции в городе Рафахе в секторе Газа, называя в качестве одного из рисков геноцид, а прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордера на арест некоторых руководителей Израиля по подозрению в военных преступлениях.

По этой причине поставщики оружия, такие как Rheinmetall AG, Lockheed Martin и Boeing, рискуют стать соучастниками геноцида. О схожих рисках в ООН предупредили и крупные банки по типу Morgan Stanley и JP Morgan Chase.

В заключении доклада говорится о необходимости ввести оружейное эмбарго против Израиля.

Ранее Белый дом отменил встречу между США и Израилем из-за упреков Нетаньяху.

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