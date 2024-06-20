Российские военные нанесли поражение трем украинским бригадам в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 110-й бригады теробороны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные улучшили тактическое положение, а также поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая.

Также отмечается, что бойцы ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ. Противник потерял до 380-ти военных, боевую бронированную машину «МаххPrо» (производство США), шесть автомобилей, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм гаубицу М119 (производство США).

20 июня российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, которые помогают производить вооружение и военную технику для ВСУ. Как сообщили журналистам в Минобороны России, эти действия стали ответом на атаки Киева на энергетические объекты внутри России.

До этого российские войска отразили ракетную атаку украинской армии на Мариуполь.

Ранее появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ.