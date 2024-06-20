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ВС РФ отразили атаку ВСУ на Мариуполь

Оперативные службы ДНР: ВС РФ отразили ракетную атаку Украины на Мариуполь

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские войска отразили ракетную атаку украинской армии на Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что украинские войска выпустили несколько ракет по Мариуполю со своих позиций.

«ВСУ предприняли попытку удара по Мариуполю. Атака отбита, отработала система ПВО», — поделился источник агентства.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал ТАСС, что был ранен под Донецком в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

Он получил осколочные ранения лица и плеча в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка.

Рядом с Гагиным находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, он также был ранен.

Отмечается, что тяжелых последствий помогло избежать радиоэлектронное ружье.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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